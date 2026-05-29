BMSGに所属する6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、8月22日、23日にインドネシア・ジャカルタのJakarta International Expo（JIEXPO）にて開催される音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』に出演することが決定した。BE:FIRSTは8月23日に出演予定。【動画】ドラマシーンも！BE：FIRST MANATO「Rain on me」SPビデオ『LaLaLa Festival』は、ジャンルや世代を超えた多彩なアーティストが集結する、インドネシア最大級の音