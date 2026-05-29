【北京共同】中国の宇宙ステーション「天宮」から分離した宇宙船「神舟22号」の帰還カプセルが29日、内モンゴル自治区に着陸し、搭乗した「神舟21号」の宇宙飛行士3人が帰還した。国営メディアが報じた。神舟21号は昨年10月に打ち上げられ、天宮とのドッキングに成功。3人は約7カ月の滞在中に設備の保守管理や科学実験を行った。今月24日に打ち上げられた「神舟23号」の飛行士3人と交代した。