お笑いタレント・ゆーびーむ☆（37）が29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。配信中に“警視庁”を名乗る女性から、詐欺電話がかかってきた際の様子を公開した。ゆーびーむ☆は「【詐欺】ライブ配信中に警視庁から電話！！」というタイトルで動画をアップ。警視庁捜査2課を名乗る人物が「兵庫県警の方から、捜査協力要請を受けて連絡している」と言い「身分証をお持ちになって、兵庫県警までお越しいただけますか?」と要