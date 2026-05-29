5月31日(日)、年に一度の“競馬の祭典”日本ダービー・G1が開催される。3歳馬7944頭の頂点が決まる、まさに全ホースマンたちが目指す夢舞台。今回お届けするのは、末脚自慢の皐月賞3着ライヒスアドラーだ。これまで東京スポーツ杯2歳S・G2で3着、弥生賞ディープ記念・G2で2着。重賞で世代の上位に好勝負を演じてきたライヒスアドラー。前走の皐月賞・G1では中団からしぶとく脚を伸ばし3着。そのライヒスアドラーを管理するのは上原