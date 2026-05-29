ブラジル代表の16歳FWエドゥアルド・コンセイソンが、4カ月の出場停止処分を科された。問題となったのは、今年4月に行われたU-17南米選手権のグループリーグ、アルゼンチン戦だ。エドゥアルドは試合中、アルゼンチンU-17代表マテオ・ベニテスから人種差別的な言動を受けたと訴えていた。テレビ映像では、ブラジルの選手たちが主審に抗議する様子も確認されていたが、反人種差別プロトコルは発動されなかった。この件は試合担当委員