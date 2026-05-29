クリスタル・パレスMF鎌田大地の将来に注目が集まっている。英『Sky Sports』によると、パレスは今夏で契約満了を迎える鎌田との契約延長を望んでいるようだ。また、鎌田本人もロンドン残留に前向きと伝えられており、新契約締結の可能性もあるという。鎌田は今季、オリバー・グラスナー監督の下でクラブ史上初となるカンファレンスリーグ（ECL）優勝に貢献した。この優勝によって来季のヨーロッパリーグ（EL）出場権を獲得し、ク