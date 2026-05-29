チェルシーFWアレハンドロ・ガルナチョに早くも売却説が浮上している。英『football.london』は、今夏のチェルシーの戦力整理候補を特集。その中で、昨夏マンチェスター・ユナイテッドから加入したガルナチョを売却候補の一人として挙げている。チェルシーは今夏、シャビ・アロンソ新監督の下で新たなチーム作りを進める見込みだ。同メディアによると、左WGの補強も検討されており、スポルティングCPから加入するジオバニー・クエ