いよいよ今季最後の大一番となるパリ・サンジェルマンとアーセナルのチャンピオンズリーグ決勝。下馬評はややPSG優位といったところか。アーセナルは昨季王者に挑戦するチャレンジャーという立場となるだろうが、今季のプレイタイムや選手の出場回数を見ると、これは圧倒的にPSGが有利ではないかというデータが浮かび上がってくる。『BBC』が両者を比較している。まずプレイタイムだが、両クラブの準決勝2ndレグに先発した選手のう