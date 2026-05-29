「日本ハム２−４巨人」（２９日、エスコンフィールド）日本ハムが交流戦初黒星。連勝は３でストップし、再び借金１となった。先発の達は六回途中８安打４失点で６敗目。初回に丸の左前適時打、大城の右前適時打で２点を先制されると、味方が同点とした直後の五回にはダルベックの中堅への適時二塁打で勝ち越し点を献上。六回にも昨季まで同僚の松本に右前適時打を浴び、ＫＯされた。打線は２点を追う二回に野村の右前適時