◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の松本剛外野手が、古巣の日本ハムから値千金のタイムリーを放った。１点リードの６回２死三塁から、しぶとく右前打で貴重な追加点。エスコンフィールドの大歓声に技ありの一打と、笑顔で応えた。試合後のヒーローインタビューは以下の通り。―２死三塁。あと一本欲しい場面でした「もう気持ちで。その前の打席で同じ場面で打ててなか