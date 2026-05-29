「日本ハム２−４巨人」（２９日、エスコンフィールド）巨人が日本ハムに先勝。日本ハムから移籍した松本剛が貴重な追加点をたたき出す適時打を放った。初回に日本ハム先発・達を一気に攻めた。泉口が四球を見極めると、吉川が中前打でつなぎ、丸が先制適時打を放った。また１死一、二塁で大城が適時打を放って２点目。立ち上がりで４０球を投げさせるなど、束になって襲いかかった。それでも同点とされ、迎えた五回だ。２