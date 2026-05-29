【モデルプレス＝2026/05/29】タレントの辻希美が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「参考になるアイディアがいっぱい」高1長男への冷やし肉うどん弁当◆辻希美、冷やし肉うどん弁当披露辻は「今日のお弁当 冷やし肉うどんにしてみました」と紹介し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんへのお弁当の写真を投稿。つるんとしたうどんの上に、白ごまを散らした