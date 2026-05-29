【モデルプレス＝2026/05/29】モデルの近藤千尋が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「配色と詰め方が秀逸」残り物活用の手作り弁当◆近藤千尋、前日の残り物活用した弁当披露近藤は「昨日の残りポークソテー 大好きな金曜日ー」と記し、弁当の写真を投稿。わかめと鮭の2種類の小さなおにぎりが2つずつと、こんがりと焼き色がついたポークソテー、卵焼き、ちくわの磯辺