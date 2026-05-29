【モデルプレス＝2026/05/29】モデルの長谷川理恵が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】52歳ママモデル「盛り付けが美しい」ウィンナーのピザ風巻き弁当◆長谷川理恵、息子への手作り弁当披露長谷川は「金曜日 お母さんもお父さんもお疲れ様」と記すとともに「ボン弁当は ウィンナーのピザ風巻き」と添え、息子のために作った弁当の写真を投稿。ふりかけと昆布の佃煮をのせた白ご