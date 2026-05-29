◇交流戦阪神1─0ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）交流戦初勝利で連敗脱出に成功した藤川球児監督は8回無失点で1―0勝利に貢献した高橋遥人を賞賛した。「決定打がない状態で、なかなかあれでは決まらない試合でしたけど、球際強くやってくれました」と語り、8回1死一、二塁を踏ん張った投球についても「今まで通ってきた、努力したところがあそこで発揮された。勝負のボールに関して甘くならない。そこは若い投手には