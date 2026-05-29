メジャー通算3089安打を記録したイチロー氏のものまねで知られる、お笑い芸人・ニッチローが26日、自身のインスタグラムを更新。昨年誕生した“コニッチ娘”こと第3子長女が1歳の誕生日を迎えたことを報告し、長女の“顔出し”ショットを披露した。【写真多数】「かわいいいいいいい」1歳の誕生日を迎えたニッチロー長女の“顔出し”ショットニッチローは「5月26日 GOニッチローの日 コニッチ娘 1歳の誕生日 おめでとう 笑顔で