俳優の小堺一機（70）が29日、自身のXを更新。「左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸」のため休演していたミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」の6月5日大阪公演初日から復帰することを改めて報告した。東宝演劇部の公式Xの投稿を引用し、「博多座千秋楽おめでとうございます」と書き出した小堺。「座長から発表ありました通り、大阪公演からジョーじいちゃんのバトンを聖司朗さんから受け取ります！」と復帰を改めて報