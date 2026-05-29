ある生徒は桜蔭や豊島岡を目指していましたが、ご縁がなく、第三志望の中堅の女子校に入学しました。「塾の先生から『入学して友達ができれば、楽しく過ごせますよ』と言われていましたが、本当にその通り。本人は部活にも入り、毎日明るく通っています」とお母さま。【画像】「お金持ち」なイメージがある大学ランキング！ 1位は？軍資金1万2000円？ 入学早々ディズニーへ行く娘しかし、入学して間もなく、娘がうれしそうに「友達