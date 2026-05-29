シニアの1人暮らしは、持ち家か賃貸か、仕事の有無などによって、統計上の「平均額」だけでは計りきれない部分があります。今回は、それぞれの暮らしに合った老後の生活費を導き出すための3ステップを紹介します。ステップ1：現在の支出と収入の見込みをチェック現役時代は、毎月一定の収入があるため、住居費や通信費、外食費、趣味や交際費などを細かく意識しなくても生活が回りやすいものです。しかし、老後は限られた年金収入