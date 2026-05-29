トースターでパンを焼くたび、少しずつ落ちていくパンくず。1回に落ちる量は少ないですが、放置しているといつの間にか大量に溜まっていた！という人も少なくないでしょう。しかしその状態は実はとっても危険なんです。本記事で、パンくずを放置したままトースターを使い続けるリスクについて解説します。【表で見る】生活家電の「寿命」一覧トースター庫内に落ちたパンくず放置の危険性トースターはヒーターで焼く仕組みの家電な