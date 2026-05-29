200万円を切るグレードもスバルの普通車ラインナップの中で、ボトムラインを担っているのがコンパクトクロスオーバーSUVモデルの「レックス」です。レックスという車名はもともと1972年に登場した軽自動車に与えられたものでしたが、3代目モデルまで使用された後は1992年に登場した後継車種の「ヴィヴィオ」にバトンタッチしたことで、長らく使われない車名となっていました。【画像】超カッコいい！ これがスバル「“最小”SU