「オリックス１−５中日戦」（２９日、京セラドーム大阪）オリックスは逆転負けで２連敗となった。古傷の両膝痛から１軍復帰したオリックスの主砲・杉本裕太郎外野手（３５）が「７番・ＤＨ」で今季初のスタメン出場。初回２死満塁で惜しい当たりの遊ゴロに倒れるなど、結果は３打数無安打１三振に終わった。杉本は２カ月間に及ぶ２軍調整を終え、２６日に一軍昇格。今季初出場となった２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）では代打