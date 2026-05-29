公判で検察官が起訴事実と矛盾する証拠を把握しながら立証を続けたのは違法だとして、詐欺罪で起訴され、無罪が確定した名古屋市の会社役員男性（６３）が国に５５０万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が２９日、名古屋地裁であった。笹本哲朗裁判長は「矛盾を容易に認識できたのに起訴事実を維持した検察官の判断は行き過ぎだ」とし、国に１１０万円の支払いを命じた。男性は２０１９年、虚偽の債権を担保に知人から融資金名目