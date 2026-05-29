◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ０―１阪神（２９日・ＺＯＺＯマリン）阪神・藤川球児監督が８回２安打無失点で自己最多６勝目を挙げた高橋を称賛した。「（打線に）決定打がない状態ですからね。なかなかあれでは野球の試合って決まらないですけど、球際強くやってくれましたね」真骨頂は１―０の８回だった。２四球などで２死一、三塁のピンチを招いたが、パ・リーグ首位打者の小川を低め１４３キロのツーシーム