男子プロバスケットボールＢリーグの年間表彰式が２９日、東京・有明ガーデンシアターで行われた。今季から北海道に加入した、２４年パリ五輪代表の富永啓生はベストファイブに選出。トロフィーを手に「このような賞をいただけてすごく光栄。この賞に恥じないように、全力でプレーしたい」と胸を張った。特別表彰として最優秀インプレッシブ選手（ＭＩＰ）にも選ばれた。参戦１年目の今季、日本人選手では最高の１試合平均１９