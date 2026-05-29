日本バレーボール協会は２９日、公式ホームページ上で、男子日本代表チームの選手、スタッフを対象に所持品検査と薬物検査を実施し、いずれも「問題ないことを確認」「全員陰性であることを確認」と発表した。男子代表は、合宿期間中の２８日に、佐藤駿一郎容疑者が乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されていた。日本協会はこの日、所持品検査と薬物検査の対象者と結果を公表。対象者は現時点で合宿