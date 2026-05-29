【モデルプレス＝2026/05/29】女優の内山理名が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「お皿もおしゃれ」朝食にボールいっぱいのグリーンサラダ◆内山理名、ボールいっぱいのグリーンサラダ朝食公開内山は「Good morning」とつづり、朝食を公開。「朝からボールいっぱいのグリーンサラダが食べたくて」と、深皿にたっぷり盛られたグリーンサラダに、クロ