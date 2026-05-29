ドイツＣＰＩは下振れ、ユーロ相場は反応薄＝ロンドン為替 5月独CPIは前年比+2.6％と前回+2.9％から伸びが鈍化した。前月比は-0.2％と前回の+0.6％からマイナスに転じた。弱い結果だったが、ユーロ相場は目立った反応を示していない。事前に発表された独各州のCPIが前月を下回っていたことで、市場はある程度の低下を織り込み済みとしているようだ。 EUR/USD1.1646EUR/JPY185.48EUR/GBP0.8672