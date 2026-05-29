俳優で映画監督のジャッキー・ウーが29日、都内で映画「PILA」の「第48回モスクワ国際映画祭」ノミネート報告会を行った。「PILA」は、初めてカットなしのワンテイクムービーに挑戦した意欲作。夫の病院費の増加の為の財政的援助を確保するため、医療援助ドルアウトプログラムに参加する75歳のレジーナが、腐敗を許すフィクサーと立ち向かう物語。「私のプロデュースした作品がモスクワ国際映画祭にノミネートされたことをと