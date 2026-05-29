アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが、29日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜後9：00）に出演。メンバーの月足天音が、パフォーマンスを披露した。【写真】月足天音パフォーマンス、きょう『Mステ』＆あす公演について言及同グループは同日、Xで「月足天音につきまして、股関節の痛みによる医師の診断を受け、引き続き無理のない形で活動を行っております」と状況を説明。また、きょう出演予