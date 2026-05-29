日本ハム戦に先発した巨人・井上＝エスコンフィールド巨人が競り勝った。2―2の五回にダルベックの適時二塁打で勝ち越し、六回に松本の適時打で加点した。継投で逃げ切り、井上が5回を2失点で4勝目を挙げた。日本ハムは連勝が3で止まった。達は粘れずに4失点して6敗目。