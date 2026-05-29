【モスクワ共同】ロシアのメドベージェフ安全保障会議副議長（前大統領）は29日、ルーマニア東部の集合住宅にロシアの無人機が墜落し、負傷者が出たことについて「欧州の無能な連中が無人機落下で大騒ぎしているが、誰の無人機かを調べる必要がある。欧州諸国はこの話題について黙るべきだ」と通信アプリに投稿した。メドベージェフ氏は「欧州諸国はロシアとの戦争に直接参加している」とも指摘し、ウクライナの手を借りて戦っ