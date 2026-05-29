◇交流戦ロッテ0―1阪神（2026年5月29日ZOZOマリン）ロッテは先発の田中がボール先行の苦しい投球も6回を3安打1失点の粘投も打線が阪神の先発・高橋の前に2安打と沈黙。今季7度目の零敗で連勝は3でストップ、勝率5割復帰は目前にして借金2に逆戻りした。田中は失点こそ2回1死満塁から中野の二ゴロの間の1点だけに抑えたが、初回30球、2回は35球を費やした。3回以降は6回まで完全に抑えたものの、115球を投げて降板。本人