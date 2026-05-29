「オリックス１−５中日」（２９日、京セラドーム大阪）中日が逆転勝ちで交流戦開幕から４連勝。借金１１とし、５位・広島とのゲーム差を０・５とした。四回に石伊が同点ソロ。七回には細川が勝ち越しの２点適時打を放ち、力投の柳に勝ち投手の権利をもたらした。八回にも田中の２点適時打でリードを広げた。先発の柳は６回６安打１失点と粘り、４勝目。七回以降は橋本、吉田、藤嶋が１イニングずつを無失点に抑えた。