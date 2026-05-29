「早く黙らせろ！」「まずい飯食わせんな！」日常的な夫の暴言がモラハラだと気づいた妻は…▶▶この作品を最初から読む有名企業に勤める夫・進次郎と中学生の息子・つかさと暮らす専業主婦の翼。反抗期のつかさは母に悪態をつき、無視や暴言が当たり前に。さらにその態度を増長させているのが夫の進次郎でした。泣く泣くキャリアを諦めて家庭を支えてきた翼に対し、「金も稼げねえくせに」「飯作っただけででかいツラす