5月30日（現地時間29日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス決勝第6戦が行われ、オクラホマシティ・サンダーはサンアントニオ・スパーズに91－118で完敗を喫した。シリーズ突破に王手をかけていたサンダーだったが、勝負は運命の“第7戦”へ持ち込まれることとなった。 2年連続でレギュラーシーズンMVPに輝いたシェイ・ギルジャス・アレク