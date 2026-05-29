アビスパ福岡は、コンプライアンス事案についての調査結果と再発防止策を公式サイトに掲載した。Jリーグは福岡に対して26日付で懲罰決定を出している。28日に記者会見を行った様子を公開したもので、前監督の案件のみならず、アカデミー等における不適切事象についても報告している。1.トップチームにおけるパワーハラスメント事案【事案概要】前監督によるパワーハラスメント【調査結果】計4件のパワーハラスメントを認定【処