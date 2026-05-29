FC岐阜は29日、3選手の契約満了を発表した。DF生地慶充(28)、MF松本歩夢(28)、FW山谷侑士(25)が26-27シーズンの契約を更新しない。百年構想リーグで生地は11試合、松本は12試合(1得点)、山谷は12試合に出場していた。