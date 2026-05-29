◇プロ野球 交流戦 巨人4−2日本ハム（29日、エスコンフィールドHOKKAIDO）巨人が日本ハムとの交流戦3連戦のカード初戦をとりました。巨人は初回、先頭の泉口友汰選手がフォアボールで出塁すると、吉川尚輝選手がヒットを放ちノーアウト1塁3塁のチャンスを作ります。ここで丸佳浩選手がタイムリーを放ち、先制に成功。なおも1アウト1塁2塁のチャンスで大城卓三選手がタイムリーを放ち、初回に2点を奪いました。しかし2回、この日先