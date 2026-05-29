「楽天２−７ヤクルト」（２９日、楽天モバイル最強パーク）楽天が敗れ、交流戦４連敗スタートとなった。交流戦開幕からの４連敗は５連敗だった１８年以来。今季初登板の岸が５回８安打３失点。初回に１点を先制された後は、二、三回は得点圏に走者を背負いながらも無失点。しかし四回１死二塁で内山に左中間へ２ランを被弾した。七回は３番手の津留崎が２／３回を３安打２失点。打線は０−３の六回１死二、三塁、マッカ