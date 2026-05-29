「楽天２−７ヤクルト」（２９日、楽天モバイル最強パーク宮城）ヤクルトは快勝で今季の交流戦初勝利。１分を挟む連敗を３でストップさせた。打線は一回にオスナの遊ゴで１点を先制。１点リードの四回には、内山が左中間スタンドに３号２ランを放って貴重な追加点をたたき出した。七回はサンタナ、古賀、ヤオスナの上位打線の３連打で２点を奪って突き放した。この日は、ドラフト１位・松下（法大）が今季初昇格。即「６番