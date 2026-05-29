６月に開幕するサッカーＷ杯北中米大会を前に、日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖監督（４９）と、ＮＨＫの井上樹彦会長（６８）が２９日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで経営広報番組「どーも、ＮＨＫ」（６月２１日、前１０・３５）の特別対談の収録に臨んだ。ＮＨＫは、１９７８年のアルゼンチン大会からＷ杯を放送。宮本会長が初めて見たという８６年のメキシコ大会や、自身が出場した０２年の日韓大会など、懐かし