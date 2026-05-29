◇交流戦日本ハム2―4巨人（2026年5月29日エスコンF）日本ハムは29日、本拠のエスコンフィールドで巨人と対戦したが2―4で敗れて、連勝は3でストップ。交流戦初黒星を喫し、借金1となった。日本ハム・新庄剛志監督は阪神の選手時代に野村克也監督の下でプレー。巨人・橋上秀樹監督代行はヤクルトでの現役時代に野村監督に指導を受け、野村氏の楽天監督時代にはヘッドコーチとして師事した。「野村克也門下生対決」に、試