2025年1月に現役を引退した元サッカー日本代表・柿谷曜一朗が、プロ生活19年を振り返り号泣する一幕があった。【映像】突然号泣する柿谷曜一朗『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。5月29日の放送では、元プロサッカー選手、柿谷曜一朗が登壇。天才すぎるが故に調子にのってしまっ