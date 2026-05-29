7回、細川の2点打に笑顔を見せる中日・井上監督（右）＝京セラドーム中日が逆転勝ちで今季2度目の4連勝。0―1の四回に石伊のソロ本塁打で同点。七回に細川の2点打で勝ち越し、八回は田中の適時打で2点を加えた。柳は6回6安打1失点で4勝目。オリックスは投手陣が踏ん張れず、2連敗。