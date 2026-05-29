プロサッカー選手の柿谷曜一朗が説く「体づくりの大切さ」を受け、スタジオの芸人勢が自身の身体の衰えを次々と激白。オードリーの若林正恭が「休養したい」と本音を漏らすなど、過酷な舞台裏が明かされた。【映像】人気芸人たちの過酷な舞台裏『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。