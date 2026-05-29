全日本プロレス２９日の新木場大会で、田村男児（２６）が世界ジュニア王者の立花誠吾（２８）を破り、ベルト奪取に弾みを付けた。６月１８日の東京・後楽園ホール大会で世界ジュニアのベルトに挑戦する田村はこの日、大森北斗と組んで、立花、小河彪組と対戦。王座戦を控え、立花とともに先発すると互いに隙を見せない攻防で観客を沸かせる。その後、田村は持ち前のパワーも生かして攻め込み激しくやりあった。終盤には２対