◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の丸佳浩外野手（３７）が「３番・右翼」で先発出場し、第１打席で左前適時打を放った。ベテランの執念が勝った。一塁ベース上の丸は、息を整えながらニヤリと笑った。「何とか前に飛ばして事を起こすことができればという気持ちでした」。０―０の初回無死一、三塁で５球目の外角高め直球に軽振でバットを合わせた。高く弾んだ打球は