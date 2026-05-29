◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）日本ハムは接戦を落とし、交流戦開幕からの連勝は３でストップ。再び借金１となった。先発の達が初回に２点を先制されると、追いついた直後の５回に勝ち越しを許すなど、６回途中８安打４失点。自身５連敗を喫した。打線は野村が２回に右前適時打を放つと、４回には一時同点の左犠飛。２打点の活躍で食い下がったが、６回から継投に入っ