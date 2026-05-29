◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人が日本ハムに競り勝った。同点の５回に盗塁を絡めてダルベック内野手が値千金の勝ち越し打。６回は手堅く二塁へ犠打で送って松本剛外野手が、古巣相手にしぶとくタイムリーを放った。先発の井上温大投手は阪神戦の７失点ＫＯから立ち直り、５回２失点の粘投で４勝目（４敗）。橋上秀樹監督代行が６回からスパッと継投に切り替え、小刻み